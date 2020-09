"C'est ça l'Amérique" : un nouveau podcast de "La Croix" raconte les Etats-Unis en 2020

INTERVIEW

J-53 avant les élections présidentielles américaines, le 3 novembre prochain. Les rédactions françaises se mettent au diapason de cet événement politique international majeur. Le journal La Croix sort ce vendredi le second épisode d'un nouveau podcast "C'est ça l'Amérique", animé par Alexis Buisson, correspondant aux Etats-Unis depuis 2014. L'objectif des dix épisodes : brosser un portrait du pays en 2020 et observer les changements depuis l'élection de Donald Trump, en 2016. Des experts, des journalistes, des enseignants ou des militants, francophones à quelques exceptions près, se succèdent au cours d'entretiens sur différentes thématiques comme la polarisation du pays, le vote des afro-américains et le renouveau du parti républicain.

Un pays polarisé

"Le plus grand changement, qui m'attriste, c'est de voir les fractures profondes dans lesquelles se trouvent les Etats-Unis", observe Alexis Buisson. "Il y a des familles qui comprennent des Démocrates et des Républicains qui sont fracturées, des amitiés qui sont brisées, des personnes qui ne se parlent plus." Selon lui, Donald Trump n'est pas celui qui a créé les divisions mais sa politique et son attitude ont eu tendance à accélérer le processus de polarisation du pays. Les deux partis sont dans une impasse : plus aucune communication n'est possible entre les deux franges politiques.

"Une part de plus en plus importante de Démocrates voit le parti républicain et les Républicains comme une 'menace existentielle', c'est le terme qui apparaît dans les sondages", constate-t-il. "Et de la même manière beaucoup de Républicains voient les Démocrates comme une menace existentielle." Un clivage également visible dans le paysage médiatique des Etats-Unis, où chacun est de plus en plus partisan. Même les chaînes généralistes sont pointées du doigt comme "l'élite" par les sympathisants de Donald Trump.

Les conséquences d'une défaite de Trump

Un épisode traitera de la mobilisation des partisans de la droite mais également des conséquences d'une éventuelle défaite de Donald Trump. Le candidat républicain, au profil disruptif en 2016, a profondément modifié l'image de son parti politique. S'il n'est pas réélu le 3 novembre prochain, le parti devra en tirer des leçons. "Si c'est une défaite avec une très courte marge, on peut imaginer que d'autres 'bébés Trump' prennent la relève. Si par contre la défaite est lourde, on peut imaginer un scénario où des Républicains un peu plus modérés, qui sont un peu cachés en ce moment ou qui ont quitté le parti, reprennent de l'influence et soient actifs pour le reconstruire", explique Alexis Buisson.

"Il y a une nouvelle génération de jeunes Républicains, de jeunes conservateurs qui ont grandi avec Donald Trump et qui commencent à se présenter à des élections, à se mobiliser dans des manifestations conservatrices contre l'avortement par exemple ou pour le droit de posséder une arme à feu", poursuit le journaliste.

Le vote des afro-américains

Dans l'épisode en ligne ce vendredi, Alexis Buisson s'intéresse au vote de la communauté afro-américaine. Claude Grunitzky, fondateur du magazine Trace, journaliste et fondateur de la plateforme TRUE Africa, dédiée la jeunesse africaine, est longuement interrogé et révèle que, si le vote des afro-américains penche du côté des Démocrates depuis des décennies, ces derniers ne sont pas forcément acquis à la cause du candidat Joe Biden. "Une toute petite part de la communauté votera pour Donald Trump, vraiment une partie infime. En revanche ce qui est vrai, c'est que tous les Afro-américains, et ce n'est pas un monolithe, ne voteront pas forcement de gaieté de cœur pour Joe Biden. Notamment les plus jeunes qui le voient d'un mauvais œil, qui se demandent ce qu'il a fait exactement pour lutter contre le racisme durant sa très longue carrière", souligne le journaliste.

"Ils ont plutôt soutenu son rival Bernie Sanders, partisan de réformes très ambitieuses dans le domaine de la santé, de la lutte contre la pauvreté, contre le racisme", analyse Alexis Buisson. "Ils voteront pour Joe Biden parce que le plus important c'est de battre Trump, mais ne le feront pas avec enthousiasme. Et surtout, une fois qu'il sera élu, s'il est élu, ils redescendront dans la rue pour s'assurer qu'il tient ses promesses."

Alexis Buisson met ainsi en lumière le paradoxe démocrate : "les primaires du parti démocrate ont démarré avec un champ extrêmement divers de candidat, de femmes candidates, issus de minorités, et le candidat qui émerge de cette compétition est un homme blanc, plutôt âgé."