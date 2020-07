Présidentielle américaine : "Cette élection est un référendum pour ou contre Trump"

INTERVIEW

J-100 avant l'élection présidentielle américaine. Prévue le 3 novembre 2020, elle s'annonce extraordinairement tendue dans une Amérique divisée et fragilisée par la pandémie, qui y a fait plus de 140.000 morts. Critiqué jusque dans son camp pour sa réaction face au Covid-19, Donald Trump est distancé dans les sondages par son adversaire démocrate Joe Biden. "L'élection est un référendum pour ou contre Trump", affirme Nicole Bacharan, historienne et politologue spécialiste des Etats-Unis, invitée d'Europe 1 samedi.

"Sur la politique sociale, raciale, sur le climat, Joe Biden a de meilleurs notes. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il gagne en intentions de vote, mais pas en popularité. C'est Donald Trump qui perd des points", explique-t-elle.

>> Plus d'informations à suivre...