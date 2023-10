«Céline était le plus grand amour de ma vie», confie l'époux de la 20e victime de l'attaque du Hamas en Israël

Une Franco-israélienne, disparue dans l'attaque du Hamas contre Israël il y a 10 jours et identifiée ensuite parmi les victimes, a été inhumée mardi en Israël, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le Conseil représentatif des institutions juives de France avait annoncé lundi soir la mort de Céline Ben David-Nagar, portant à 20 le bilan des décès de ressortissants français à ce jour. "Céline était le plus grand amour de ma vie", a déclaré Ido Nagar, son époux, lors des funérailles à Holon, en banlieue de Tel-Aviv.

Native de Lyon, la jeune femme âgée de 32 ans avait participé à Tribe of Nova, la fête en plein air organisée dans la nuit de vendredi à samedi à la lisière de la bande de Gaza et qui a tourné au cauchemar samedi à l'aube quand des hommes armés du Hamas infiltrés ont commencé à massacrer ses participants. Au moins 260 corps ont été retrouvés. "Elle voulait juste aller danser quelques heures, se changer les idées", a ajouté Ido Nagar mardi. Près de 200 personnes ont participé mardi à ses funérailles.

2.570 morts à Gaza

"Céline Ben David-Nagar, citoyenne franco-israélienne, a été assassinée de sang-froid par les terroristes du Hamas. Nous l'apprenons aujourd'hui (lundi, NDLR) suite à l'identification des corps. Elle avait un nourrisson de six mois et un mari qui la cherchait partout depuis dix jours", a écrit le Crif sur X (anciennement Twitter) lundi.

Le bilan des ressortissants français victimes des attaques s'élevait dimanche à 19 morts et 13 disparus, avait indiqué la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna, à l'issue d'une visite en Israël. Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël depuis le début de la guerre. La plupart sont des civils morts le jour de l'attaque, la plus meurtrière depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Les frappes de représailles israéliennes ont tué au moins 2.750 personnes, en majorité des civils palestiniens, dont des centaines d'enfants, selon les autorités locales.