«On pensait être protégé» : Morgane, une mère de famille vivant en Israël depuis 10 ans, témoigne

"On est juste très très très choqué", insiste, au micro d'Europe 1, cette mère de famille qui habite depuis 10 en Israël. L'attaque du Hamas samedi laisse les Israéliens traumatisés et surtout, déconcertés par l'échec de l'armée nationale à les protéger. "On pensait vraiment être protégé par Tsahal, et là on se rend compte qu'il y a des terroristes qui ont pu entrer par milliers, qui ont pu venir dans nos villes kidnapper nos enfants", déplore Morgane.

"Il y a des corps par terre qui jonchent le sol"

Cette dernière ne parvient toujours pas à réaliser les tristes événements de samedi. "Ça s'est jamais vu, on a eu des attentats sur notre territoire, on a eu des salves de roquettes, mais qu'ils rentrent comme ça par milliers en Israël, on ne l'avait jamais eu. Il y a des corps par terre qui jonchent le sol", décrit la mère de famille avant de poursuivre, "ils sont arrivés chez les gens, ils les ont égorgés chez eux, ils ont brulés vifs des femmes, des enfants, des vieillards, tout le monde."

Morgane retient surtout le mal fait aux plus jeunes, lors de l'attaque de samedi. "Ils ont kidnappé des centaines de personnes avant de les ramener sur la bande de Gaza, il y a aussi des vidéos d'enfants kidnappés et ramenés dans Gaza. Ça pourrait être mes enfants, je suis une maman j'ai deux enfants, demain ça pourrait être mes enfants. Cette brutalité, c'est horrible", conclut-elle enfin.