Canicule aux États-Unis : le plan de Joe Biden pour lutter contre le réchauffement climatique

La canicule est intense aux États-Unis, avec des températures qui dépassent les 45 degrés dans plusieurs États. 53 degrés ont même été enregistrés dans la Vallée de la Mort. Un nouvel épisode climatique extrême d'une série qui a frappé le pays depuis le début de l’année, et qui a déjà coûté plus de 12 milliards de dollars. L’administration Biden a décidé de réagir.

Un grand plan de lutte contre les changements climatiques

Le gouvernement de Biden a dévoilé plusieurs points d'un plan destiné à gérer la chaleur, particulièrement dans les quartiers les plus pauvres. Par exemple, l'installation de climatiseurs dans six millions de foyers défavorisés. Des mesures très centrées sur la justice environnementale et qui s'inscrivent dans un grand plan de lutte contre les changements climatiques, détaillé par la vice-présidente Kamala Harris.

"Nous nous sommes donné un objectif ambitieux, zéro émission d'ici 2050. Nous savons que nous pouvons réduire les émissions et nous y arriverons en donnant 20 milliards de dollars pour financer des dizaines de milliers de projets pour le climat et les énergies propres dans tous les États-Unis", a-t-elle déclaré.

La Chine et les États-Unis reprennent les discussions

Le plan Biden veut s'attaquer aux problèmes climatiques au niveau local pour que les solutions répondent aux problèmes réels des populations, mais également au niveau global.

John Kerry, l'envoyé spécial sur le climat, est en ce moment à Pékin. Les deux plus gros pollueurs de la planète vont reprendre les discussions climatiques interrompues depuis un an. Mais, les Chinois et les Américains sont en froid pour le moment et malgré l'urgence évidente, il n'est pas sûr qu'ils trouvent un terrain d'entente.