Brexit : "On ne cédera pas à ce sprint final que veulent nous imposer les Britanniques", affirme Amélie de Montchalin

INTERVIEW

Lors des commémorations du 18 juin jeudi, Emmanuel Macron était aux côtés de Boris Johnson à Londres. Les deux dirigeants en ont profité pour évoquer les négociations sur la relation post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, que Londres et Bruxelles veulent accélérer dans l'espoir de parvenir à un accord avant la fin de la période de transition qui s'achève au 31 décembre. "On ne cédera pas à cette pression du calendrier, à ce sprint final que veulent nous imposer les Britanniques en espérant que nous céderons", martèle Amélie de Montchalin, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes sur Europe 1 vendredi.

