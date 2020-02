Brexit : Boris Johnson se montre sans concession face à l’Union européenne

La séparation est actée depuis vendredi 31 décembre. Est désormais venu le temps des négociations. Lundi, l'Europe et le Royaume-Uni vont devoir, chacun de leur côté, définir les termes du Brexit. Et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, se montre ferme : pour un accord de libre-échange, nul besoin d'accepter les régulations européennes. Des déclarations qui entrent en conflit direct avec le projet des 27. Dimanche, sur Europe 1, Thierry Breton, le commissaire européen au Marché Intérieur, a assuré que les pays membres de l'UE allaient se montrer soudés pour garantir la stabilité commerciale de l'Union.

"On a repris le contrôle de nos lois donc on ne va pas s'aligner avec l'Union européenne"

Invité de la chaîne britannique Sky News dimanche matin, le ministre des Affaires étrangères britannique Dominic Raab a dû justifier la position du gouvernement. "On a repris le contrôle de nos lois donc on ne va pas s'aligner avec l'Union européenne", a-t-il affirmé." On ne va pas avoir la même dynamique qu'avant quand on nous disait quelle ligne rouge on ne pouvait pas dépasser. Ce n'est pas sur la table des négociations, pas même dans la salle des négociations", a-t-il souligné. Et d'ajouter : "C'est exactement ce que les gens attendent et ça peut être fait sans conflit, avec confiance et ambition."

Le Royaume-Uni veut en fait un accord de libre-échange similaire à celui du Canada avec l'Union européenne. Le gouvernement se montre donc sans concession juste avant les négociations et ne cache pas son ambition d'aller voir ailleurs, vers l'Asie centrale et l'Afrique, pour ses futures relations commerciales. L'Union européenne doit répondre à ces déclarations dans la journée de lundi.