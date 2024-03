Bien-être au travail : ces entreprises qui prônent l'apéritif pour souder les équipes de salariés

Faut-il prendre l’apéritif pour être plus productif ? C’est en tout cas ce que pense la société de sécurité informatique américaine Verkada, située à San Mateo, dans la Silicon Valley en Californie. Pour elle, ce moment convivial permettrait de souder les équipes de salariés. Mais alors, comment s’y prendre ? Cette entreprise a donc mis en place un système intitulé "3-3-3" qui consiste à verser 30 dollars (environ 27 euros) par salarié. Ce dernier pourra les dépenser dans les restaurants ou bars situés à côté de la société. L’argent pourra être utilisé dans les boissons ou la nourriture avec des collègues.

Publier une photo comme preuve

Pour ce faire, les salariés sont donc invités à se réunir par groupe de trois autour d’un verre. En revanche, ils ne peuvent se rassembler qu’à partir de 15 heures et cela, en dehors de leur journée de travail. S’il ne leur ait pas demandé d’avertir les supérieurs à l’avance, les salariés doivent cependant publier une photo, captant leur moment de convivialité, sur l’application de messagerie professionnelle Slack. "L’idée est que c’est l’après-midi et que trois personnes sortent et passent du temps ensemble. Il y a de fortes chances que vous parliez de quelque chose de pertinent lié au travail et, en fin de compte, cela nous sera bénéfique", a précisé Filip Kaliszan, le PDG de Verkada, dans le podcast The Logan Bartlett Show.

À en croire Business Insider, le PDG de la société américaine aurait assuré que l’intégralité de ses 1.800 employés a déjà participé au moins une fois à l’initiative de Verkada. Le programme connaîtrait même un certain succès auprès des salariés puisque des photos sont postées quatre à cinq fois par jour sur le canal Slack "3-3-3". Avant cela, l’entreprise permettait déjà aux salariés de dépenser l’argent de la boîte dans ces conditions. Mais, selon Filip Kaliszan, le fait de donner du concret au projet, en lui donnant un nom et en placardant des affiches dans les couloirs de l'entreprise, le rend plus attractif.

Le social, primordial pour l'entreprise

Ce n’est pas la première fois que la société américaine s’attaque au bien-être de ses salariés. Pendant la crise sanitaire, alors que l’ensemble des entreprises ventait le télétravail, Verkada a décidé de rappeler tous ses salariés au bureau, après deux mois d’arrêt. Le PDG de la boîte justifiait cette décision en admettant que quelques conflits étaient survenus entre certains salariés. Toujours auprès du média Business Insider, il avait expliqué cette stratégie. "Si nous voulons croître aussi vite que nous le souhaitons, nous devons faire revenir les gens", avait-il déclaré Kaliszan. L’entreprise prône donc le social et invite ses salariés à participer une à deux fois par semaine au programme "3-3-3".