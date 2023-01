Benoît XVI : le casse-tête du protocole pour les funérailles du pape émérite au Vatican

Les funérailles du pape émérite Benoît XVI ont lieu ce jeudi au Vatican. Son cercueil sera placé sur le parvis de la basilique Saint-Pierre avant le début de la messe qui sera célébrée par le pape François à partir de 9 heures et demie. Cette cérémonie s'annonce un peu différente des précédentes.

Pas de supplications finales du diocèse de Rome

Pour cause, c'est un pape émérite qui sera enterré. Le Vatican a donc apporté quelques changements à la messe des funérailles. "Il n'y aura pas les supplications finales du diocèse de Rome et des patriarches orientaux. C'étaient des salutations particulières destinées au pape régnant. Il y aura aussi des petits changements dans les prières et on parlera de pape émérite et non de pape", explique Angela Ambrosetti, vaticaniste pour l'agence de presse Stampa.

La tenue du défunt modifiée

Pour souligner cette différence, la tenue du défunt est elle aussi modifiée. Benoît XVI ne portera pas de pallium, une bande d'étoffe placée sur les épaules en signe d'autorité mais une simple chasuble rouge. "Il aurait eu le droit d'en avoir trois, un comme archevêque de Munich, un comme doyen du Sacré Collège et un autre comme pape. Mais le Vatican a fait le choix de n'en mettre aucun, du moins, pour le moment", poursuit Angela Ambrosetti.

Après la messe, le cercueil entrera dans la basilique Saint-Pierre. Benoît XVI y sera enterré dans la crypte, loin des yeux des fidèles et des caméras.