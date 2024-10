Benjamin Netanyahu indique à Emmanuel Macron qu'il s'oppose à un «cessez-le-feu unilatéral» au Liban

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré mardi qu'il s'opposait à un "cessez-le-feu unilatéral" au Liban lors d'un appel avec le président français Emmanuel Macron, selon un communiqué publié par son bureau. "Le Premier ministre a déclaré lors de la conversation qu'il était opposé à un cessez-le-feu unilatéral, qui ne change(rait) pas la situation sécuritaire au Liban (...)", a déclaré Benjamin Netanyahu. Depuis un an, Israël et le Hezbollah libanais, un allié du Hamas palestinien, échangent des tirs transfrontaliers qui ont tourné il y a plus de trois semaines vers la guerre ouverte.

Par ailleurs, le Premier ministre israélien affirme auprès du président français que la victoire de la guerre de 1948 a créé Israël, et non une décision de l'ONU, en référence à une déclaration d'Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres.

Plus d'informations à suivre...