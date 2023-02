Ballon abattu au-dessus des États-Unis : la Chine se «réserve le droit» de répliquer

Le gouvernement chinois a estimé lundi que les Etats-Unis, en abattant le ballon chinois survolant leur territoire, ont "gravement affecté et endommagé" les relations entre les deux pays. "Les actions américaines ont gravement affecté et endommagé les efforts et progrès des deux parties pour stabiliser les relations sino-américaines depuis la rencontre de Bali" entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping en novembre, a déclaré dans un communiqué le vice-ministre des Affaires étrangères, Xie Feng. Le gouvernement chinois "suit de près l'évolution de la situation" et "se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires", indique le ministère lundi.

La faute aux Américains ?

L'armée américaine a abattu samedi, au large des côtes de Caroline du Sud, dans le sud-est du pays, ce ballon chinois considéré par le Pentagone comme un ballon espion, destiné à récolter des informations sensibles. L'incident a provoqué une crise diplomatique entre Pékin et Washington avec l'annulation de dernière minute d'une visite en Chine du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

Le gouvernement chinois veut évidemment donner l’impression que la Chine serait la victime d’une provocation américaine alors qu’il s’agissait de détruire un ballon espion. Mais Pékin continue d’affirmer qu’il s’agit d’un engin météorologique. Même tonalité dans la presse chinoise ce lundi matin qui continue de tirer à boulets rouges sur ce qu’elle considère être une attaque américaine visant la Chine.

"En voulant tuer un moustique à coups de canon, Washington prend le risque d'une escalade militaire"

Pour la presse officielle ici comme le Global Times, qui est en quelque sorte le porte-voix du Parti communiste, la Chine pourrait à son tour abattre n’importe quel appareil civil étranger qui entrerait par erreur dans son espace aérien. C’est ce qu’il faut donc entendre par les mesures de rétorsion, brandit depuis dimanche par les autorités chinoises. "En voulant tuer un moustique à coups de canon", écrit le Global Times, "Washington prend le risque d’une escalade militaire".