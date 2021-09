Au moins sept morts dans les inondations à New York

Au moins sept personnes ont péri dans les inondations survenues dans la nuit de mercredi à jeudi à New York (Etats-Unis) dans le sillage de l'ouragan Ida, ont annoncé des sources policières. Ces décès portent le bilan total à au moins 15 morts depuis qu'Ida avait touché terre dimanche en Louisiane (sud).

Kathy Hochul, la gouverneure de l'Etat de New York, et Bill de Blasio, le maire sortant de la capitale économique et culturelle américaine, ont décrété l'"état d'urgence", suite à ces inondations massives qui concernent potentiellement quelque 20 millions d'habitants.

Un "événement météorologique historique"

Des rues étaient transformées en rivières par endroit dans la capitale économique et culturelle américaine, tandis que les stations de métro étaient également inondées et le service interrompu, selon la Metropolitan Transportation Authority, qui gère les transports publics de New York. Le service météo américain (NWS) a enregistré un record absolu de 80 mm de pluie en une heure à Central Park.

Au milieu de la nuit, la nouvelle gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a décrété "l'état d'urgence" suite aux inondations "majeures" dans tous les comtés frontaliers de la ville, concernant potentiellement quelque 20 millions d'habitants. Bill de Blasio, le maire sortant de New York, déjà meurtrie par la pandémie de Covid-19, a déploré dans un tweet un "événement météorologique historique", décrétant également "l'état d'urgence".

Des centaines de vols ont été annulés dans les aéroports newyorkais de Newark, LaGuardia et JFK. Une vidéo montrait un terminal inondé à Newark. D'après le NWS, cet état d'urgence en raison d'inondations soudaines est une première dans l'histoire de la mégapole, déjà frappée en octobre 2012 par l'ouragan Sandy. Des trombes d'eau sont tombées à partir de 21h30 mercredi sur New York, où, selon plusieurs vidéos tweetées par le NWS, des rues ont été inondées dans les arrondissements de Brooklyn et du Queens, rendant la circulation automobile impossible.