Attaques du Hamas : des bénévoles se mobilisent pour soutenir l’effort de guerre

Depuis deux semaines et les attaques meurtrières du Hamas contre Israël, des armées de bénévoles se mobilisent pour soutenir l’effort de guerre et notamment approvisionner les 360.000 réservistes sur le front et les milliers de réfugiés israéliens qui ont quitté les frontières de Gaza et du Liban. Pour l'occasion, Europe 1 est allée à la rencontre de ces bénévoles.

30.000 repas distribués par jour

Michel, un franco-israélien de 70 ans, traverse au pas de course ce gigantesque parc des expositions au nord de Tel-Aviv. Ici, plus de 15.000 bénévoles sont mobilisés pour venir en aide aux victimes des attaques du Hamas. "On distribue 30.000 repas par jour, on a hébergé 10.000 familles dans des centres d'accueil", détaille ce septuagénaire. Moti, un autre bénévole présent sur place, explique le travail effectué dans le centre. "Dans cette pièce on parle à des donateurs du monde entier et on les aide à donner de l'argent pour la cause", précise-t-il au micro d'Europe 1.

Le parking du centre est transformé en gigantesque hangar où sont entreposées toutes les marchandises. "Tout ce qu'on reçoit là, ce sont des personnes privées ou des entreprises. Tous les jours, des cartons arrivent et c'est organisé par plateforme, pour les enfants, pour les civils ou pour les femmes. Par exemple, ça c'est pour les soldats dans le sud. Ils font des paquets pour eux avec des conserves, des boissons ou des friandises", détaille Michel. 360.000 réservistes sont mobilisés depuis deux semaines en soutien à l'armée. Alors que l'offensive sur Gaza est imminente, l'aide de tous ces bénévoles est plus que jamais indispensable.