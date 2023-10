Attaque du Hamas : «Ils ne me font pas peur», Brian, informaticien à Paris, s'est envolé pour combattre en Israël

REPORTAGE

Ils sont de plus en plus nombreux à aller combattre. Depuis le début de l'offensive du Hamas ce samedi, l'armée israélienne a mobilisé plusieurs centaines de milliers de réservistes à travers le monde. C'est le cas de Brian, informaticien de 34 ans, membre de la communauté israélite en France. Quelques heures avant son départ, ce lundi, il préparait chez lui ses uniformes, son sac et ses chaussures militaires. Il s'est envolé pour Tel-Aviv, pour combattre au sol comme soldat d'infanterie.

300.000 réservistes appelés par l'armée israélienne

Pour son arrivée, tout est déjà prévu sur place. "Je vais être récupéré par l'un de mes amis qui va m'emmener pour dormir chez lui, avant d'aller à la base le lendemain". Brian sait déjà où il va être positionné, mais selon lui, les réservistes "ne sont pas envoyés en première ligne". "Nous faisons beaucoup de renfort et nous allons là où on nous demande d'aller".

La décision de partir s'est faite à la hâte, tout a basculé dans la matinée. "Très tôt, j'ai reçu des centaines de messages sur WhatsApp, à la fois de mon groupe de l'armée, mais aussi de mes amis. Certains de nos amis avaient disparu, nous n'avions plus de nouvelles. On savait qu'ils étaient emprisonnés à Gaza", raconte-t-il. À peine deux heures plus tard, son unité lui "demandait déjà de revenir".

Malgré les risques, Brian n'a pas hésité à faire son paquetage. Fort de trois ans de service militaire passé en Israël, il reste calme et déterminé à aller servir son pays sur place. "Ce sont des êtres assoiffés de sang. Ils ne me font pas peur, mais je ne les sous-estime absolument pas". Depuis ce samedi, Tsahal, le nom de l'armée israélienne, a rappelé 300.000 réservistes comme Brian. C'est la plus grande mobilisation jamais décidée par le pays.