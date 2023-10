Attaque du Hamas : l'armée israélienne se prépare à l'offensive terrestre sur Gaza

L'offensive terrestre israélienne sur Gaza se prépare. Des intenses bombardements de l'armée israélienne sur l'enclave palestinienne ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Tsahal reste encore relativement discret sur le nombre de soldats mobilisés autour de la bande de Gaza.

>> LIRE AUSSI - Attaque du Hamas : Israël évacue des habitants le long de la frontière avec le Liban

L'offensive est proche

La démonstration de force de l'armée israélienne est spectaculaire. Sur la route qui mène au sud d'Israël, des dizaines de tanks sont acheminés à proximité de la frontière avec Gaza. Près de 360.000 réservistes, de tout âge, ont également été appelés.

Des colonnes de fumées s'élèvent régulièrement sur la bande de Gaza. Toute la région frontalière a été déclarée zone militaire fermée dès la semaine dernière. De plus en plus de checkpoints sont installés sur les routes. Dimanche, les derniers habitants de Sdérot, ville israélienne à quelques kilomètres de Gaza, ont été évacués. La ville est l'une des plus touchées par les attaques du Hamas. L'assaut terrestre de l'armée israélienne sur Gaza semble très proche.