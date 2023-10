Attaque du Hamas contre Israël : Antony Blinken attendu sur place, Joe Biden menace l'Iran

Six jours après l'attaque du Hamas contre Israël, la zone est surveillée de très près par les États-Unis. Après l'envoi de l'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est attendu ce jeudi en Israël. Depuis le début de l'embrasement, Washington s'est montré plus que jamais solidaire de l'État hébreu. Mais Joe Biden demande à son allié de respecter le droit de la guerre. Le président américain lance également un avertissement à l'Iran, soupçonné de vouloir tirer les fils du conflit à son avantage.

Une triple mission pour Antony Blinken

Alors que son secrétaire d'État vole vers Israël, Joe Biden a prononcé un nom qui avait été soigneusement évité jusqu'à présent, celui de l'Iran. Lors d'une allocution devant les représentants de la communauté juive aux États-Unis, le président a déclaré : "Nous voulons dire à l'Iran, faites attention". Un peu plus tôt, la Maison-Blanche avait annoncé qu'un second porte-avion américain allait se diriger vers la Méditerranée.

C'est donc une triple mission qui attend Antony Blinken : d'abord se trouver physiquement sur place au moment où le front menace de s'élargir, ensuite aller à la rencontre des quelque 200.000 Américains qui se trouvent dans le pays dont plus de 20 ont été tués et 17 figureraient parmi les otages du Hamas. Les services américains travaillent sur ce dossier avec Israël. Enfin, évaluer les besoins d'une guerre à laquelle les États-Unis ont promis un soutien inaltérable. Cela devrait se traduire par le vote d'un plan d'aide supplémentaire qui va enfin pouvoir être mis sur la table, puisque la Chambre des représentants s'étant mise d'accord sur un nouveau chef de fil. Elle va se remettre en session.