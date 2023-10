L'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, est en route vers Israël

Les États-Unis ont commencé à envoyer de l'aide militaire à Israël avec de nouvelles munitions et à rapprocher leur groupe aéronaval en Méditerranée, marquant un soutien rapide à leur allié historique surpris par des attaques du Hamas palestinien. La marine américaine a également déployé l'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde. Il devrait arriver sur les côtes israéliennes dans les prochains jours. À quoi ressemble ce fleuron de technologie, et à quoi va-t-il servir ?

Un monstre des mers à 13 milliards de dollars

L'USS Gerald R. Ford est le navire de tous les records. Il pèse 112.000 tonnes et mesure 333 mètres de long, plus grand que trois terrains de football. À titre de comparaison, le Charles de Gaulle ne mesure que 262 mètres.

À son bord, 4.600 marins, 90 avions, des hélicoptères et des drones. Le Gerald Ford possède sa propre centrale nucléaire, capable de produire 600 MW d’électricité, nécessaire pour faire fonctionner toute la technologie transportée par ce monstre des mers. Notamment des radars très perfectionnés et une capacité de faire décoller les avions via des catapultes électro-magnétiques, permettant d’effectuer jusqu’à 220 décollages par jour. Tout cela a un prix, 13 milliards de dollars.

Une mission essentiellement dissuasive

Pour sa première mission sur une zone de conflit, l'USS Gerald R. Ford est accompagné de son groupe aéronaval, composé de plusieurs frégates ou croiseurs lance-missile. Sa mission est, pour l’instant, essentiellement dissuasive. Un message clair envoyé au Hezbollah ou à d’autres groupes terroristes : n’essayez pas de profiter de la situation.