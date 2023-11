Attaque du Hamas : à Tel-Aviv, la difficile enquête sur les viols et mutilations sexuelles

TÉMOIGNAGE

Un mois et demi après les massacres des kibboutz, la communauté internationale découvre l'ampleur de la barbarie du Hamas. Des corps de femmes et d'enfants qui portent les traces de viols ou de mutilations sexuelles. L'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël a rencontré en exclusivité Sarah Weiss. Cette ancienne diplomate, aujourd’hui conseillère juridique pour le MAE, est chargée de rassembler les preuves de ces agressions pour le compte du gouvernement israélien. Certains témoignages sont particulièrement choquants.

Une préméditation pour terroriser

La jeune femme a les mains qui tremblent et le regard figé quand elle décrit les cas d'agressions sexuelles, de viols, qu’elle découvre chaque jour. Elle a visionné des heures de vidéos de survivants des attaques. "J'ai regardé le témoignage d'un témoin oculaire, qui assiste à un viol collectif. Le dernier terroriste à avoir violé la victime s'est inséré en elle, lui a tiré une balle dans la tête et a ensuite éjaculé en elle, quand elle était morte", décrit-elle froidement.

Elle raconte aussi les nombreux témoignages de secouristes qui ont retrouvé les corps de femmes nues, l’entrejambe ensanglanté, ou d’autres les habits arrachés. "Un des secouristes dit avoir senti une forte odeur dans une des maisons. Il cherchait et s’est retrouvé face à la dépouille d’une femme, un couteau planté dans le vagin", poursuit la conseillère. Difficile pour l’instant de savoir avec précision combien de femmes et d’enfants aussi ont été victimes. L'identification des corps et la collecte de preuves est toujours en cours.

Mais une chose est sûre pour Sarah Weiss : "Je veux être claire sur le fait que la quantité de preuves que nous avons vues ne concerne pas seulement des cas individuels de viol… On parle de viols massifs et prémédités pour terroriser les femmes, les filles et les enfants israéliens". L’ancienne diplomate dénonce le silence de l’ONU femmes et des grandes organisations internationales sur ces cas de viols et de sévices sexuelles.