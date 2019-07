Archie, le fils de Harry et Meghan, a été baptisé dans l'intimité

Archie, le fils du prince Harry et de Meghan, a été baptisé samedi dans l'intimité de la chapelle du Château de Windsor à l'occasion d'une cérémonie privée.

Le premier enfant du couple royal, né le 6 mai et septième dans l'ordre de succession au trône britannique, portait une réplique faite main de la robe de baptême royal, initialement créée en 1841 pour le baptême de la Reine Victoria. La réplique a été portée par les enfants royaux pour leur baptême ces 11 dernières années. L'archevêque de Canterbury Justin Welby a baptisé l'enfant avec de l'eau du fleuve Jourdain, conformément à la tradition.

Les noms du parrain et de la marraine non divulgués

Le duc et la duchesse de Sussex ont diffusé deux photographies officielles sur les réseaux sociaux, les premières où l'on voit clairement le visage de leur fils. Sur l'une des deux images ils sont entourés de leur famille proche: la mère de Meghan, Doria Ragland, le frère de Harry, William et sa femme Kate, ainsi que leur père, le Prince Charles et sa femme Camilla, ont tous posé pour cette photo. Les sœurs de la Princesse Diana, la mère de Harry et William, figurent également sur cette photo de famille.

Ces images ont été prises par le photographe Chris Allerton, spécialisé dans la mode et les portraits, qui avait déjà immortalisé le couple lors de son mariage et avec leur bébé juste après sa naissance. Comme prévu, les noms du parrain et de la marraine d'Archie n'ont pas été divulgués.