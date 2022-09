Après le séisme au Mexique, un tsunami «de faible intensité» attendu… En Nouvelle-Calédonie

Des vagues anormales de 20 à 30 centimètres "correspondant à un tsunami de faible intensité" sont attendues en Nouvelle-Calédonie mardi vers 18 heures (07H00 GMT) à la suite du puissant séisme qui a frappé lundi l'ouest du Mexique, ont indiqué les autorités locales. Des "mouvements anormaux de la mer" devraient être observés en fin de journée mardi en Nouvelle-Calédonie à la suite de la secousse de magnitude 7,7 qui s'est produite au Mexique.

Pas d'évacuations

Mais "il n'y a pas de risque de tsunami destructeur avéré", a indiqué le gouvernement local calédonien dans un communiqué, invitant toutefois la population à s'éloigner du littoral à partir de 18 heures. Compte-tenu de l'intensité, de la localisation et de la profondeur du tremblement de terre, les vagues attendues sont de "l'ordre de 20 à 30 cm, correspondant à un tsunami de faible intensité", selon la Sécurité civile, qui n'a pas déclenché l'alerte tsunami.

"Dans la mesure où il n'existe pas de risque de submersion importante du littoral, la population n'a pas à se rendre sur les points hauts ou dans les zones refuge", a précisé le gouvernement.

"Vague de superstition"

Le fort séisme a secoué l'ouest du pays et la capitale Mexico à 13H05 (18H05 GMT) lundi, jour-anniversaire des tremblements de terre meurtriers de 1985 et de 2017 au Mexique. "C'est la sidération dans la capitale du Mexique", assure la correspondante d'Europe 1 sur place. "Il y a une vague de superstition énorme qui s'installe dans le pays et on cherche des explications pour comprendre ce qu'il nous arrive", ajoute-t-elle.

Une personne est décédée dans l'ouest du pays, a indiqué le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador. Un blessé a été rapporté dans l'Etat du Michoacan (ouest), où l'épicentre a été localisé près du Pacifique. Aucun dégât majeur n'a été enregistré à Mexico malgré la présence de neuf millions d'habitants intra-muros et près de 25 millions avec sa métropole.