Application en cours de développement, rénovation de bunkers... comment l'Allemagne entend protéger ses citoyens de potentielles attaques

AFP / © LECLERCQ Olivier / hemis.fr / Hemis via AFP

Pourquoi la France ne relance-t-elle pas la construction de bunker sur son territoire, contrairement à de nombreux pays européens ? AFP / © LECLERCQ Olivier / hemis.fr / Hemis via AFP

Article Suggestions

Pour faire face aux tensions géopolitiques, liées notamment au conflit entre l'Ukraine et la Russie, l’Allemagne envisage de rouvrir ses vieux bunkers. Et si cela ne protégerait actuellement qu'une faible part de la population, une application permettra prochainement à tous les Allemands de trouver l’abri le plus proche de chez eux.