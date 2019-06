Angela Merkel de nouveau prise de tremblements lors d'une cérémonie officielle

La chancelière allemande Angela Merkel a de nouveau été prise de tremblements jeudi lors d'une cérémonie officielle, neuf jours après un incident similaire et quelques heures avant son départ pour le G20 d'Osaka.

Des tremblements en pleine cérémonie

Ce nouvel épisode est intervenu lors de la cérémonie officielle de prise de fonction de la nouvelle ministre de la Justice, Christine Lambrecht au château de Bellevue à Berlin. Angela Merkel a été prise de tremblements pendant environ deux minutes, a observé un photographe de l'agence de presse dpa sur place.

Semblant vouloir les contrôler, la chancelière allemande, qui aura 65 ans le mois prochain, a croisé ses bras lors du discours du président fédéral Frank-Walter Steinmeier, selon des images diffusées à la télévision allemande. Les tremblements se sont arrêtés quand elle a pu faire quelques pas. "Il n'y a pas d'annulations de rendez-vous pour aujourd'hui et demain. La chancelière va bien, elle se rend comme prévu en avion à Osaka", a indiqué la chancellerie.

Angela Merkel seen shaking uncontrollably for second time in nine days sparking health fearshttps://t.co/Kpm3BT3LVRpic.twitter.com/mCDxatfsOQ — The Sun (@TheSun) 27 juin 2019

Deux crises en moins de dix jours

Une crise semblable mais bien plus impressionnante l'avait touchée lors d'une cérémonie officielle le 18 juin avec le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Ces tremblements avaient été mis sur le compte de la déshydratation. "J'ai bu au moins trois verres d'eau, c'est ce qui m'a manifestement manqué et à présent je me sens très bien", avait-elle ensuite déclaré.

La chancelière avait déjà fait un malaise en décembre 2014. Elle avait subi une baisse de tension durant une interview. L'enregistrement avait été brièvement interrompu et son entourage avait également expliqué que c'était lié à la déshydratation. À la tête d'une fragile coalition, Angela Merkel, au pouvoir depuis 2005, prévoit de se retirer de la politique à la fin de son mandat, au plus tard en 2021.