Allemagne : Angela Merkel prise de tremblements en pleine cérémonie officielle

Angela Merkel a été prise de tremblements durant plusieurs minutes pendant une cérémonie officielle avec le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, mardi à Berlin. La chancelière a été victime de ce malaise alors qu'elle attendait, au côté du président ukrainien, une parade militaire à la chancellerie, à Berlin, où la température avoisinait mardi les 30 degrés.

"J'ai bu au moins trois verres d'eau"

Les bras légèrement tendus vers l'avant puis les mains jointes, elle a visiblement tenté d'atténuer ces tremblements, durant les hymnes allemand et ukrainien. Elle a ensuite, plus d'une heure après cette scène, assuré, avec le sourire, avoir retrouvé ses esprits : "j'ai bu au moins trois verres d'eau, c'est ce qui m'a manifestement manqué et à présent je me sens très bien". Le président ukrainien a plaisanté en assurant : "elle se tenait à côté de moi, elle était en totale sécurité" lors de la cérémonie.

Was ist hier mit Angela #Merkel los? Als die Bundeswehr-Kapelle anfängt, die deutsche Nationalhymne zu spielen, beginnt der Körper von der #Kanzlerin heftig und unkontrolliert zu zittern! #Staatsempfang#Selensky#Kanzleramtpic.twitter.com/e8Tnh2rmCz — t-online.de (@tonline_news) 18 juin 2019

La chancelière, qui aura 65 ans le mois prochain, avait déjà fait un malaise en décembre 2014. Elle avait subi une baisse de tension durant une interview sur la chaîne allemande ZDF, avant un congrès de son parti, la CDU. L'enregistrement avait brièvement été interrompu, avant qu'elle reprenne ses esprits. Son porte-parole, Steffen Seibert, avait alors expliqué que la chancelière "ne s'est pas sentie bien durant un instant, puis elle a mangé et bu quelque chose et a ensuite poursuivi l'interview". A la tête d'une fragile coalition, Angela Merkel, au pouvoir depuis 2005, se retirera de la politique à la fin de son mandat, au plus tard en 2021.