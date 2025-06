Allemagne : un patient soupçonné d'avoir provoqué un incendie meurtrier dans un hôpital

Ce dimanche, la police allemande a annoncé dans un communiqué l'arrestation d'un homme de 72 ans, considéré comme le principal suspect de l'incendie faisant 3 morts et 34 blessés dans un hôpital de Hambourg en Allemagne. Lui-même patient de l'hôpital, l'homme, placé en détention provisoire, sera présenté lundi à un juge.

La police allemande a annoncé dimanche l'arrestation d'un homme de 72 ans, "fortement soupçonné" d'avoir causé un incendie qui a fait 3 morts et 34 blessés dans un hôpital de Hambourg, où il était lui-même soigné. "Au cours de l'audition des témoins, il est apparu qu'un patient âgé de 72 ans pouvait être fortement soupçonné d'être à l'origine de l'incendie", indique un communiqué de la police locale.

Le suspect souffrait de troubles "psychiques"

L'homme, placé en détention provisoire, sera présenté lundi à un juge, tandis que les enquêteurs tentent de déterminer si le suspect souffrait de troubles "psychiques" graves au moment des faits. Les trois personnes décédées étaient âgées de 84 à 87 ans. Par ailleurs, 34 autres personnes ont été blessées lors de l'incendie, plus ou moins grièvement, selon le dernier bilan.

Le feu est parti vers minuit dans une chambre du service de gériatrie de l'établissement Marienkrankenhaus de la ville hanséatique et a rapidement menacé de se propager au premier étage via la façade extérieure. "Plusieurs personnes âgées et à mobilité réduite ont dû être évacuées à travers les couloirs", a indiqué un porte-parole des pompiers, avec l'intervention de près de 220 secouristes.

Les pompiers ont "rapidement maîtrisé l'incendie et empêché les flammes de se propager à d'autres chambres de patients", a souligné le porte-parole.