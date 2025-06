Allemagne : un incendie dans un hôpital fait trois morts et 55 blessés

Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie dans un hôpital de Hambourg a fait trois morts et une cinquantaine de blessés, dont trois sont actuellement entre la vie et la mort, selon la police locale. Les trois personnes décédées étaient âgées de 84 à 87 ans.

Un incendie aux causes inexpliquées a fait trois morts et une cinquantaine de blessés dans la nuit de samedi à dimanche dans un hôpital de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, selon un bilan actualisé de la police locale. En début d'après-midi dimanche, le nombre de blessés a été revu à la hausse de 34 à 55, dont trois actuellement entre la vie et la mort.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Allemagne : attaque au couteau à la gare de Hambourg, une suspecte arrêtée

Les causes de l'incendie toujours pas établies

Les trois personnes décédées étaient âgées de 84 à 87 ans, selon les forces de l'ordre. Le feu est parti vers minuit dans une chambre du service de gériatrie de l'établissement Marienkrankenhaus de la ville hanséatique et a rapidement menacé de se propager au premier étage via la façade extérieure, a indiqué un porte-parole des pompiers, Lorenz Hartmann.

"Plusieurs personnes âgées et à mobilité réduite ont dû être évacuées à travers les couloirs", a-t-il ajouté, avec l'intervention de près de 220 secouristes. Les pompiers ont "rapidement maitrisé l'incendie et empêché les flammes de se propager à d'autres chambres de patients", a souligné le porte-parole. Sur place, la police judiciaire de Hambourg enquête sur les causes de l'incendie, qui n'ont toujours pas été établies.