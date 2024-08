Allemagne : un hôtel s'effondre, deux morts et des clients ensevelis

Deux allemands - un homme d'âge inconnu et une femme, née en 1961 - ont perdu la vie dans l'effondrement, ont confirmé les secours locaux dans une conférence de presse mercredi. "Nous avons pu prendre contact avec les sept personnes ensevelies et quatre d'entre elles ont été sauvées avec de légères blessures, c'est donc un miracle", a commenté Jörg Teusch, inspecteur de la protection civile.

"Toute la structure du bâtiment ressemble à un château de cartes"

Les trois personnes encore ensevelies sont "probablement grièvement blessées" et les équipes d'intervention avancent "avec précaution" car "toute la structure du bâtiment ressemble à un château de cartes", a décrit Jörg Teusch.

Vers 09H00 heure locale (07H00 GMT), un enfant, un homme et deux femmes ont été sortis des décombres par les secours. Parmi ces rescapés, un enfant de deux ans et sa mère originaires d'Urk, une petite ville des Pays-Bas, ont été secourus. Le père est lui toujours coincé sous les décombres et grièvement blessé.

Le premier étage de l'établissement s'est effondré

Tout le premier étage de l'établissement, situé dans la localité de Kröv, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Trèves en Rhénanie-Palatinat, s'est effondré mardi soir tard vers 23H00 (21H00 GMT), pour une raison encore inconnue.

Quatorze personnes s'y trouvaient et cinq d'entre elles ont pu sortir par leurs propres moyens, tandis que 31 habitants à proximité ont été évacués. Les secours ont envoyé environ 250 personnes sur place. Une expertise aura lieu concernant la structure du bâtiment, qui date du 17ème siècle et avait été agrandi dans les années 1980 avec de nouveaux étages.