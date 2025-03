Allemagne : accord de principe entre conservateurs et centre-gauche pour former un gouvernement

Allemagne : accord de principe entre conservateurs et centre-gauche pour former un gouvernement AFP / © MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Les conservateurs de Friedrich Merz et le SPD ont trouvé un accord de principe pour former un gouvernement axé sur le réarmement et les investissements massifs. L’entente prévoit aussi un durcissement des contrôles migratoires et une hausse du salaire minimum, marquant un tournant politique majeur pour l’Allemagne et l’Europe.