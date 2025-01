Air France annonce la reprise de ses vols vers Beyrouth à partir de samedi

La compagnie aérienne Air France a annoncé une reprise de sa desserte de Beyrouth à partir de ce samedi. Cette liaison aérienne était interrompue depuis le mois de septembre dernier. Dans un premier temps, cinq liaisons hebdomadaires auront lieu entre Paris et Beyrouth. Transavia reprendra ses vols le 13 février.

Air France prévoit de reprendre sa desserte de Beyrouth, interrompue depuis septembre, à partir de samedi, à raison de cinq liaisons hebdomadaires dans un premier temps, a annoncé mercredi la compagnie aérienne. La filiale low-cost du groupe Air France-KLM, Transavia, recommencera pour sa part à relier Paris-Orly à la capitale libanaise le 13 février, initialement trois fois par semaine, selon la même source.

"À ce stade, et sous réserve de l'évolution de la situation sécuritaire à destination, Air France prévoit de reprendre ses liaisons entre Paris-Charles-de-Gaulle et Beyrouth à compter du samedi 1er février 2025, avec initialement cinq vols par semaine", a détaillé un porte-parole.

Une reprise soumise à une "évaluation régulière de la situation sur place"

"La compagnie reprendra progressivement son programme de vols habituel avec sept vols par semaine vers cette destination, assurés en Airbus A350 et A330", des gros porteurs, selon la même source. "Cette reprise ainsi que la poursuite des opérations resteront soumises à une évaluation régulière de la situation sur place", a-t-il ajouté.

Transavia prévoit de son côté de "reprendre ses liaisons entre Paris-Orly et Beyrouth à compter du jeudi 13 février 2025, avec initialement trois vols par semaine", en monocouloir Boeing 737-800. Selon un porte-parole de cette dernière compagnie, après le vol de reprise du 13 février, trois vols seront assurés dans les semaines du 17 et du 24, les mardi, mercredi et jeudi, la fréquence passant à six vols par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi) à partir du 3 mars.

Air France avait arrêté de desservir Beyrouth après l'explosion simultanée à travers le Liban de bipeurs utilisés par le Hezbollah, le 17 septembre, prélude à une offensive israélienne contre le mouvement chiite libanais. L'annonce de mercredi intervient huit jours après qu'Air France a officialisé la reprise samedi dernier de ses rotations entre Paris-Charles-de-Gaulle et Tel-Aviv, interrompues depuis fin septembre, avec cinq vols par semaine pour commencer.

Transavia avait quant à elle prévu de reprendre ses vols entre Paris-Orly et Tel-Aviv mardi avec trois vols par semaine dans un premier temps, pour atteindre jusqu'à sept vols hebdomadaires à terme.