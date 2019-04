Accusé de racisme sur les réseaux sociaux, Burger King retire une publicité

Burger King a suscité l'ire des internautes avec une publicité qualifiée de "raciste" par beaucoup. Afin de promouvoir son burger vietnamien en Nouvelle-Zélande, la chaîne de fast-food américaine a diffusé un spot publicitaire dans lequel des personnages sont mis en scène, tentant de manger la fameux sandwich avec des baguettes, sans jamais y parvenir.

So this is the new Burger King ad for a “Vietnamese” burger ok coolcoolcoolcoolcool CHOPSTICKS R HILARIOUS right omg etc pic.twitter.com/zVD8CN04Wc