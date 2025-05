27 personnes hospitalisées, un «incident isolé»... Ce que l'on sait de la voiture bélier qui a percuté la foule à Liverpool

27 personnes ont été hospitalisées après avoir été percutées par une voiture bélier à Liverpool, ont annoncé lundi soir les services de secours lors d'une conférence de presse, ajoutant que deux étaient dans un état grave dont un enfant.

27 personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état grave, après qu'une voiture a foncé lundi soir à Liverpool sur la foule qui célébrait la victoire du club de foot Liverpool FC en Premier League, un incident "isolé" qui n'est pas traité comme terroriste selon la police.

Parmi les blessés hospitalisés, quatre sont des enfants, ont indiqué lors d'une conférence de presse les services de secours Northwest ambulance service. Un enfant est dans un état grave. Une vingtaine d'autres blessés ont été soignés sur place.

Que s'est-il passé ?

Avant que tout bascule, vers 18 heures (17H00 GMT), "ce fut une journée joyeuse à Liverpool, avec des centaines de milliers de personnes dans les rues pour célébrer la parade de la victoire du Liverpool Football Club", a souligné Jenny Sims, de la Merseyside police.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent une voiture sombre foncer sur une foule compacte et percuter plusieurs personnes. On y voit des gens projetés sur les côtés et sur le capot du véhicule, puis des dizaines de personnes s'en prendre à la voiture, probablement pour la stopper ou arrêter le conducteur.

Qui est le suspect interpellé ?

La police a indiqué avoir interpellé le conducteur du véhicule, "un homme blanc britannique de 53 ans de la région de Liverpool". "Nous pensons qu'il s'agit d'un incident isolé, et nous ne cherchons actuellement personne d'autre. L'incident n'est pas traité comme un acte de terrorisme", a déclaré lors de la conférence de presse Jenny Sims, la cheffe de la police du Merseyside.

Elle a appelé le public à "ne pas faire de spéculation ou répandre de la désinformation sur les réseaux sociaux". Plus tôt dans la soirée, le Premier ministre Keir Starmer a évoqué des scènes "épouvantables" à Liverpool. "Mes pensées vont à tous ceux qui sont blessés ou affectés", a-t-il ajouté, en parlant d'un événement "choquant".

Des centaines de milliers de personnes dans la rue

Malgré une pluie battante, des centaines de milliers de personnes, beaucoup en famille, étaient rassemblées dans les rues de la ville pour célébrer le triomphe de Liverpool FC en Premier League, la première division anglaise. Des supporters étaient présents en masse, joyeux et festifs, le long du parcours de la parade, s'étendant sur 16 kilomètres.

Un témoin cité par l'agence britannique PA a dit avoir "vu des gens allongés par terre, des gens inconscients". "C'était horrible. Tellement horrible", a dit ce témoin, Harry Rashid, 48 ans, qui assistait à la parade avec ses deux filles et son épouse. Il a vu la voiture percuter la foule. Elle était "extrêmement rapide". Il a indiqué avoir entendu le bruit de personnes heurtées par le capot d'une voiture.

Matt Cole, un journaliste de la BBC qui était présent avec sa famille, a raconté avoir vu "une voiture bleu foncé foncer dans la foule". "Elle ne s'arrêtait tout simplement pas. J'ai réussi à attraper ma fille qui était avec moi et à me jeter sur le côté", a-t-il expliqué. Des hommes ont poursuivi la voiture pour essayer de l'arrêter, a raconté ce journaliste.

La ville déjà marquée par un drame

Le club de Liverpool a indiqué dans un communiqué être en contact avec la police. "Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui ont été affectés par cet événement grave", a-t-il écrit. La voiture a foncé dans la foule alors que la parade allait se terminer.

Les joueurs du club, dont les stars Mohamed Salah et Virgil van Dijk, ont défilé dans un bus à impériale pendant environ quatre heures, ralenti par la foule festive. Il n'y avait pas eu de parade lors de la dernière victoire du club, en 2020, en raison du Covid-19. C'était la première fois en 35 ans que les fans pouvaient célébrer ensemble un titre de Premier League. Les supporters de foot à Liverpool ont déjà connu un drame, qui continue de marquer la ville portuaire.

En 1989, 97 supporters du club étaient morts dans une bousculade lors d'un match dans le stade de Hillsborough à Sheffield. Plus de 760 personnes ont également été blessées dans cette catastrophe, la plus meurtrière de l'histoire du sport britannique.