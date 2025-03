Pérou : un homme s'en sort indemne après s'être fait rouler dessus par un train

Scène surréaliste dans la nuit du 8 mars à Lima, au Pérou : un homme qui s'était endormi sur des rails a miraculeusement survécu au passage d'un train, qui lui a pourtant roulé dessus. Sur les images de vidéosurveillance très graphiques, on l'aperçoit se relever après que le train se soit arrêté, sonné mais intact.

De quoi faire dérailler son quotidien. Un jeune péruvien a choisi un endroit insolite pour s'endormir au petit matin du samedi 8 mars : les rails d'un train de marchandises, qui n'a pas manqué de lui rouler dessus à son passage quelques heures plus tard. Par miracle, le jeune homme de 28 ans s'en est sorti sain et sauf. Une scène incroyable qui s'est déroulée dans la capitale péruvienne, Lima, et a été filmée par la caméra de vidéosurveillance de la voie ferrée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Seulement une blessure légère au bras gauche

"Le train l'a renversé et, par miracle, ne l'a pas tué", a déclaré à l’AFP le général Javier Avalos, responsable de la sécurité de la commune d’Ate, dans la province de Lima. "Il était apparemment en état d'ébriété, il s'est endormi sur le bord de la voie et n'a pas senti le train arriver."

Celui-ci l'a percuté au niveau de la tête et des épaules, provoquant une torsion du jeune homme, avant de s'arrêter en pleine course. On aperçoit sur les images l'homme se relever péniblement au bout de quelques secondes, visiblement ébahi par la situation. La lampe du conducteur finit par l'éclairer, alors qu'il parvient à tenir sur ses deux jambes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Légèrement blessé au bras gauche, il s'est ensuite entretenu avec le conducteur et des membres de la sûreté ferroviaire, mais il n'a pas été précisé s'il a été conduit à l'hôpital par la suite.

Un miracle alors que les accidents de train dans la province d'Ate sont nombreux : en août 2024, un homme était décédé avoir traversé les voies au moment du passage d'un train de marchandises.