C'est un terrible drame qui a touché le Pérou dimanche. En plein derby de football entre la Juventud Bellavista et la Familia Chocca, la foudre a violemment frappé le terrain, touchant de plein fouet le défenseur José Hugo de la Cruz Meza. Le joueur de 34 ans est décédé quelques heures plus tard, tandis que plusieurs blessés ont été transportés en urgence à l’hôpital Carrion d’Huancayo.

Les faits se sont déroulés alors que l'arbitre venait de renvoyer tout le monde aux vestiaires, le match se déroulant en pleine tempête. D’après les informations relayées par le média espagnol Mundo Deportivo, c'est vers 16h, heure locale, que le drame aurait eu lieu au stade Coto Coto, à Chicha. Les médias locaux ont indiqué que le gardien, Juan Choca, se trouvait dans un état particulièrement grave et souffrait de plusieurs brûlures. Trois autres joueurs ont, eux aussi, été touchés, mais se trouve, selon la presse locale, dans un état stable.

Lightning kills player during soccer match in Peru,One player died and several were injured.The victim has been identified as defender José Hugo de la Cruz Meza, who was playing as a back; additionally, goalkeeper Juan Choca is in critical condition with severe burns. pic.twitter.com/5qjOaIwJG6