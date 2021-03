Une petite entreprise française de l'Isère livre les flèches de la Sagrada Familia

REPORTAGE

Le savoir-faire français au sommet de l'un des plus célèbres monuments d'Europe. L'atelier SMF, une petite entreprise familiale de mécanique basée à Saint-Egrève, près de Grenoble, livre ce jeudi douze flèches en métal qui orneront la célèbre Sagrada Familia de Barcelone. La cathédrale imaginée par Gaudi, toujours en travaux, est le monument le plus visité d’Espagne, et c’est une véritable prouesse technique qu’a réalisée la PME grenobloise en fabriquant ces pièces en chrome et inox.

Ces douze pointes de 50 cm de haut pèsent 46 kilos. Et derrière leur apparente simplicité se cache une fabrication très particulière. "C'est un inox très dur, chargé à 22% de chrome, ce qui a rendu l'usinage très difficile. Pourquoi autant de chrome ? Pour éviter que la cathédrale soit frappée par la foudre", explique à Europe 1 Saverio Maligno, le patron de SMF.

Quelques nuits blanches

C’est par le bouche à oreille qu’a été choisie l’entreprise iséroise réputée pour la qualité de ses fabrications métalliques, traditionnellement destinées au nucléaire. Depuis janvier, les 5 salariés de l’entreprise travaillent d’arrache-pied, même la nuit, raconte le patron. "Pendant trois semaines, toutes les 2-3 heures, je venais voir ce qui se passait à l'atelier, parfois en pyjama et pantoufles. Ça m'a valu d'être arrêté à 2 heures du matin, sans attestation !", s'amuse-t-il.

Mais aujourd’hui, le résultat est là, estime Salvatore Maligno, 74 ans, âme et fondateur de l’entreprise. "Il y a de la fierté à se dire qu'on est allé jusqu'au bout !", se félicite-t-il. Ces douze petites pièces de métal représentent une vitrine incroyable pour la petite société. Avec les 4 millions de visiteurs annuels de la cathédrale, SMF peut espérer des retombées mondiales.