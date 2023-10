Strasbourg : ces drôles d'escargots géants d'Afrique recueillis par la SPA

Un couple d’escargots géants d’Afrique qui mesurent près de 20 centimètres a été déposé récemment à la SPA de Strasbourg. Cette espèce exotique est très invasive, se reproduit à toute vitesse et engloutit des quantités impressionnantes de nourriture. Il ne faut donc pas la relâcher dans la nature ! Mais il est tout à fait possible d'adopter ces escargots en mesurant toutes les responsabilités que cela engendre.

Déjà 20 centimètres de long !

"Ce sont des Lissachatina Fulicajadatzi", déchiffre Catherine Bronner, responsable de la SPA de Strasbourg, sur l’étiquette apposée au-dessus du nouveau terrarium dans son bureau. Ils sont plus communément appelés "escargots géants d’Afrique", et elle a eu la surprise de recueillir un couple de ces étranges gastéropodes il y a quelques jours.

"C’est une personne qui les avait achetés parce qu’elle trouvait cela sympathique, intéressant. Elle déménage et le terrarium était trop grand pour son nouvel appartement", explique Catherine Bronner. Les animaux ont été baptisés Schneck et Schecki, ce qui signifie "escargot" en alsacien. Ils mesurent déjà près de 20 centimètres et pourront encore grandir. Leur coquille allongée en spirale fait plutôt penser à un coquillage. "Heureusement, cette personne a eu la bonne idée de nous contacter pour qu’on les récupère", se réjouit-elle.

Une espèce invasive qui pond des œufs "par centaines"

Il était effectivement judicieux de confier ces escargots à la SPA plutôt que de les relâcher dans la nature. L’espèce, interdite dans certains pays, est en effet hautement invasive et peut ravager des cultures. "Un escargot de petite taille, les jardiniers sauront ce que ça mange. Alors un escargot qui fait 20 centimètres, vous imaginez bien !", s’exclame la responsable de la SPA, qui en apprend tous les jours un peu plus sur cette espèce exotique.

"Ça fait des œufs par centaines : on en a déjà eu 150 dans le terrarium. Ça peut transmettre des maladies. Ils bougent beaucoup, ils sont en bonne santé. Mais au niveau communication, on a un petit peu de mal à dialoguer avec eux", s’amuse-t-elle.

Schneck et Schnecki sont donc en attente d’adoption, par des particuliers ou peut-être par un zoo. Des dossiers sont déjà à l’étude. En tout cas, leur futur propriétaire devra bien avoir conscience des responsabilités que représentent ces impressionnants gastéropodes...