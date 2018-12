Pour passer Noël avec sa fille hôtesse de l'air, il achète six billets d'avion pour l'accompagner

En cette période de fêtes, nombre de personnes passent du temps avec leur famille. Mais certains ne parviennent pas à poser de vacances. Aux Etats-Unis, un père ne s'est cependant pas découragé pour autant. Pour suivre sa fille hôtesse de l'air, contrainte de travailler, il a acheté six billets d'avion pour passer Noël avec elle, a rapporté mercredi ABC News.

L'hôtesse de l'air ? Sa fille ! C'est un Américain de 31 ans, Mike Levy qui a rapporté cette histoire sur son compte Facebook. Lors d'un voyage en avion entre Fort Myers et Détroit lundi, il décide de faire connaissance avec son voisin, notamment en lui demandant la raison de son voyage. Cet homme, Hal Vaughan, lui explique alors qu'une des hôtesses de l'air présentes à bord est sa fille. Et s'il est présent dans cet avion, c'est simplement pour passer Noël avec elle. Au total, il avait acheter six billets pour ne pas laisser seule sa progéniture les 24 et 25 décembre.

"Un père fantastique". "J'ai trouvé cela vraiment magnifique de sa part de faire cela", a commenté Mike Levy sur ABC News. Sur son post Facebook, il qualifie Hal Vaughan de "père fantastique".