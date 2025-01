«HELP», «LAPD», «TRAFICO»... À quoi correspondent ces étranges inscriptions repérées à Los Angeles ?

C'est une découverte pour le moins troublante qu'a fait un internaute. Ce dernier a repéré à ce qui s'apparente à des messages d'appels à l'aide sur un terrain à l'est de la ville de Los Angeles. Des inscriptions qui ont alimenté diverses théories sur les réseaux sociaux.

"HELP", "LAPD" (la police de Los Angeles), "FBI" ou encore "TRAFICO" (trafic). Ce sont les messages inscrits sur un terrain situé à proximité d'une gare de triage, à Los Angeles. Des appels à l'aide écrits avec des vieux tuyaux, des morceaux de bois ou parfois directement dans le sol et parfaitement visible sur les images satellites sur le site de Google Maps.

What’s going on in LA? 😳 pic.twitter.com/Tl6KNpPTEx — Dr. Simon Goddek (@goddeketal) January 26, 2025

Un trafic d'êtres humains découvert à Los Angeles ?

Les captures d'écrans de ces inscriptions ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et les théories du complot évoquant la découverte d'un éventuel trafic d'êtres humains ont rapidement vu le jour. Certains croient apercevoir l'entrée de tunnels et les rails, visiblent sur les photos, seraient la preuve de l'existence de ces trafics dans la Cité des Anges.

Des théories qui reposent aussi sur le fait que la traite des êtres humains est un problème croissant à Los Angeles, selon un article de The Express Tribune. On y apprend que les autorités locales et fédérales sont de plus en plus présentes dans la ville pour combattre ce fléau. En 2024, 84 victimes ont été secourues dans la région, selon les autorités.

"Personne n'est ou était en danger", selon le LAPD

Face à l'emballement de la population et à l'intérêt croissant pour cette histoire, les autorités ont finalement réagi. Contactée par nos confrères de The Independent, la police de Los Angeles a déclaré que le terrain appartenait à l'Union Pacific Railroad, une des sept compagnies de chemin de fer de classe I aux États-Unis, et que les inscriptions sont présentes sur le site depuis "environ un an" et que "personne n'est ou n'était en danger".

Selon le LAPD, "un homme a pénétré illégalement sur les propriétés d'Union Pacific et d'autres propriétés voisines pour créer à plusieurs reprises ces messages trompeurs". Dans une vidéo publiée sur X, une femme indique qu'un homme, nommé "José", serait à l'origine des messages depuis plusieurs années.

La police a répondu à cette vidéo, précisant avoir déjà eu des contacts avec l'individu mentionné et qu'il avait "refusé un logement ou une évaluation de santé mentale".