Etat-Unis : il construit une Lamborghini...avec son imprimante 3D

Un physicien américain vivant dans le Colorado a décidé de construire sa propre Lamborghini Aventador avec son imprimante 3D pour montrer à son fils les possibilités offertes par cette technologie, rapporte Cnews.

Une Lamborghini à 18.000 euros

C'est début 2018 que Sterling Backus se lance dans ce projet fou pour "montrer aux gamins que la science est cool, comme l'ingénierie, et de démontrer le pouvoir de la technologie". Il décide donc "d'imprimer" toutes les pièces de la carrosserie du véhicule. Sur les photos qu'il partage sur sa page Facebook on peut discerner des dizaines de pièces. Mais Sterling Backus a quand même dû se résoudre à acheter quelques pièces vitales pour son nouveau bolide : un moteur V8 récupéré sur une Corvette, une transmission d'une Porsche 911, un châssis, et bien entendu...des pneus.

Finalement sa Lamborghini ne lui aura coûté "que" 18.000 euros en lieu et place des 320.000 que demande la marque au taureau. Mais inutile de vous précipitez pour lui demander de vous en "imprimer" une, ce n'est pas dans ses projets.