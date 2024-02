Écosse : fin d'une cavale très médiatique pour un macaque échappé d'un zoo

Après quatre jours de cavale qui ont tenu en haleine les Britanniques, un macaque japonais échappé d'un zoo écossais a été capturé jeudi dans un jardin où il était venu chercher à manger, a annoncé le parc.

Des drones utilisés pour le retrouver

Honshu, dont l'espèce est aussi connue sous le nom de singe des neiges, était traqué à l'aide de drones avec des caméras thermiques depuis qu'il avait réussi à sortir dimanche de son enclos du Highland Wildlife Park, situé au milieu des montagnes et des forêts du parc national de Cairngorms (nord-est de l'Écosse).

"À la suite d'un appel reçu juste après 10 heures du matin, nos gardiens et notre équipe de pilotes de drones se sont rendus dans le jardin d'un particulier où le singe était en train de se nourrir dans une mangeoire, et ils ont réussi à l'attraper à l'aide d'une fléchette tranquillisante", a expliqué dans un communiqué Keith Gilchrist, l'un des responsables du zoo.

Le jeune singe doit être examiné par un vétérinaire avant de retrouver les autres mâles subadultes de son groupe, a-t-il précisé. Honshu avait été repéré mercredi et suivi pendant 45 minutes à l'aide des drones, mais il était plus sûr de le capturer à un moment où il n'évoluait pas en liberté. La Royal Zoological Society of Scotland avait assuré que ce mâle n'était pas considéré comme dangereux pour les humains ou les animaux domestiques, mais avait toutefois déconseillé de l'approcher.