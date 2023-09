Yvelines : un adolescent meurt après une collision avec un véhicule de police

Un adolescent, accusé d'un refus d'obtempérer, a été transporté, "gravement blessé", à l'hôpital après une collision mercredi en début de soirée avec un véhicule de police à Elancourt dans les Yvelines. Le jeune homme n'a pas survécu et son décès a été "confirmé et annoncé à la famille", a précisé le ministère public. Deux policiers ont été placés en garde à vue. Plusieurs sources policières ont affirmé à l'AFP que la victime de 16 ans circulait à scooter et avait commis un refus d'obtempérer.

Le jeune homme réanimé après un arrêt cardiaque respiratoire

Le parquet de Versailles a indiqué que deux enquêtes avaient été ouvertes : une pour "refus d'obtempérer", confiée à la sûreté territoriale des Yvelines, l'autre pour "blessures involontaires par conducteur", confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Un scooter ayant commis un refus d'obtempérer (a été) suivi à distance par un véhicule de police" et est entré en collision à une intersection avec "un autre véhicule de police", selon la version d'une première source policière. Les faits ont eu lieu vers 18h40, selon une deuxième source policière.

"Le jeune homme de 16 ans, un temps en arrêt cardiaque respiratoire, (a été) réanimé par les secours et dirigé vers l'hôpital", affirmait alors la première source policière. Le parquet a précisé que les deux policiers conducteurs des véhicules impliqués ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête confiée à la police des polices. Les enquêtes en cours "permettront de déterminer les circonstances" de cette collision, a conclu le parquet.