VIDÉO - Arsenal : Özil et Kolasinac agressés à Londres par des hommes armés de couteaux

Les footballeurs d'Arsenal Sead Kolasinac et Mesut Özil ont été victimes d'une attaque alors qu'ils se trouvaient dans une voiture dans le nord de Londres jeudi.

"Nous avons été en contact avec les deux joueurs et ils vont bien". Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre Sead Kolasinac sortant du véhicule pour affronter les agresseurs, portant des casques et armés de couteaux qu'ils brandissent vers le Bosnien de 26 ans. Contactée par l'AFP, la police métropolitaine de Londres a indiqué avoir été alertée d'une tentative de vol à Platts Lane, dans le nord de Londres, peu avant 17H00 locales (16H00 GMT). "Des suspects sur des motos ont essayé de voler un homme qui conduisait une voiture", a expliqué un porte-parole de la police.

Alors que Mesut Ozil était victime d’une tentative de car-jacking, Kolasinac est sorti du véhicule le défendre face aux ravisseurs !



Les Zhommes ! ✊ pic.twitter.com/mxf48Ds2ZD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 25, 2019

"Le conducteur, ainsi que son passager sont parvenus à s'échapper sans être blessés et se sont rendus dans un restaurant à Golders Green, où ils ont parlé à des officiers de police", a précisé ce porte-parole. Aucune arrestation n'a été faite et l'enquête est en cours. "Nous avons été en contact avec les deux joueurs et ils vont bien", a déclaré de son côté un porte-parole du club de football d'Arsenal.

Les attaques à l'arme blanche ont fortement augmenté ces dernières années au Royaume-uni et en particulier à Londres. Selon l'Office des statistiques nationales (ONS), 285 personnes ont été tuées par arme blanche entre avril 2017 et mars 2018 en Angleterre et au pays de Galles, soit un record depuis le début de la publication de ces chiffres en 1946.