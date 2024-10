Venus régler un compte, des trafiquants s’en prennent par erreur aux occupants d’un Airbnb

C'est une scène surréaliste. Samedi matin vers 9 heures, dans le sud de Lyon, à Givors, des trafiquants ont voulu régler leur compte contre un concurrent qui s'était réfugié dans un Airbnb. Problème : les deux personnes occupantes le logement, et qui ont vu débarquer ces hommes armés et très menaçants, n'ont rien à voir avec cette histoire.

Au beau milieu d'un règlement de compte

Les malfaiteurs se sont donc trompés de logement. Ne trouvant pas l'homme qu'ils cherchent, les trafiquants se mettent à les torturer pour les faire parler, persuadés qu'ils sont en train de couvrir le fuyard. Ils leur écrasent ainsi les doigts à coups de marteau et tirent des coups de feu en l'air pour les intimider. Les deux jeunes terrorisés n'ont évidemment aucune information à leur fournir, puisqu'ils ne connaissent pas l'homme en question qui se trouve en réalité dans l'Airbnb d'à côté, où il se cache depuis plusieurs jours.

Alerté par les coups de feu, comprenant que c'est lui qui est ciblé, il prend aussitôt la fuite. Ses poursuivants feront de même en entendant la police. Louis, le voisin d'en face n'en revient toujours pas : "Là, on atteint un paroxysme. On est dans un quartier tranquille. Et là, on a l'impression qu'il se transforme comme les quartiers nord de Marseille. Moi, j'ai pas peur. Mais ma femme, qui a entendu les coups de feu comme moi, est inquiète."

Une enquête a donc été ouverte par le parquet de Lyon. Les hommes armés seraient en fait des trafiquants de Valence venus pour régler leur compte à un rival, connu, lui, des services de police pour son implication dans plusieurs fusillades sur fond de trafic de drogue.