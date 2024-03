Trafic de drogue : les dealers narguent les autorités après la visite d'Emmanuel Macron à Marseille

Une "place nette XXL" efficace ? La grande opération anti-drogue annoncée par Emmanuel Macron à Marseille (avant d’être dupliquée ailleurs en France) ne sera pas une partie de plaisir. Tout le monde l’a bien compris avec des dealers qui tentent de reprendre possession du territoire sitôt les compagnies de CRS parties. Et les trafiquants de la Castellane multiplient les annonces sur les réseaux sociaux.

"On ne lâchera pas le morceau"

Une heure durant, les dealers ont repris le contrôle de la cité mercredi matin, comme ils l’avaient annoncé sur le réseau Telegram la veille. Une situation embarrassante pour le préfet de police Pierre Edouard Colliex venu déminer le terrain médiatique le soir même. "Alors que certains se vantent ou essaient de narguer la police ou de provoquer la police, c'est peut-être le cas. Le fait est, et vous pouvez le constater, c'est que les policiers sont là. Et si certains tentent de réinvestir les lieux, de revenir, nous interviendrons et nous les interpellerons", assure-t-il au micro d'Europe 1.

Pour cette opération, comme pour les précédentes, c'est un jeu du chat et de la souris qui débute et qui devrait durer, estiment les habitants mais aussi les forces de l'ordre, à l'image de Bruno Bartocetti du syndicat Unité SGP Police. "Ils sont là pour retrouver à tout prix leurs consommateurs et leur point de deal pour montrer qu'ils sont les maîtres de la situation. Mais on ne lâchera pas le morceau, même s'ils veulent nous provoquer sur ce terrain. De toute façon, on pouvait s'attendre à cette provocation", explique-t-il.

Et en effet, les dealers continuent d'alimenter leur boucle Telegram avec une vidéo postée mercredi après-midi sur le réseau pour vanter la frappe, la qualité du nouveau produit bientôt disponible.