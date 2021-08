Var : cinq morts dans une voiture au fond d'un lac à Saint-Raphaël

Les corps de cinq personnes ont été retrouvés dans une voiture immergée au fond d'un lac sur la commune de Saint-Raphaël (Var), a indiqué ce mercredi le parquet de Draguignan. La découverte a été faite à la suite de recherches menées par des plongeurs de la gendarmerie maritime mercredi matin, avait précisé le quotidien Var-Matin en dévoilant cette information.

"Nous sommes en train d'essayer de les identifier, les corps sont actuellement extraits du véhicule, a précisé le procureur de la République de Draguignan, Patrice Camberou. Il pourrait s'agir de jeunes qui faisaient une soirée et dont la disparition a été signalée par leurs parents mardi soir, mais seule une identification formelle permettra de confirmer ou non cette hypothèse".

Agés d'environ 20 ans

Selon les indications d'un de leurs camarades, qui a indiqué aux forces de l'ordre ne plus les avoir revus au cours d'une soirée à laquelle ils participaient, les cinq victimes pourraient être quatre garçons et une fille, tous âgés d'environ 20 ans. La géolocalisation des téléphones n'ayant rien donné, des recherches ont alors été entreprises dans le lac du Dramont, un plan d'eau artificiel sur le site d'anciennes carrières. Une cellule médico-psychologique a été montée par le parquet de Draguignan, en lien avec la municipalité de Saint-Raphaël, la sous-préfecture du Var et l'Association d'aide aux victimes d'infractions du Var (AAVIV), pour prendre en charge les proches de ces personnes dans l'attente de leur identification formelle.