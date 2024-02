Une femme de 82 ans violée chez elle près de Marseille, le suspect est un clandestin sous le coup d'une OQTF

Une nouvelle affaire de viol sur une personne âgée. Une femme de 82 ans dit en effet avoir été violée à son domicile de La Penne-sur-Huveaune, en banlieue de Marseille, samedi après-midi. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Déjà condamné le mois dernier pour un cambriolage, il est défavorablement connu des services de police.

Selon les informations d’Europe 1, ce ressortissant guinéen de 35 ans fait l’objet d’une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Il est censé ne plus se trouver sur le territoire depuis le 17 janvier dernier. Selon la victime, l’agresseur s’est introduit samedi vers 14 heures à son domicile par une porte non verrouillée.

Interpellé quelques heures plus tard

L’homme lui réclame des bijoux et de l’argent avant de la basculer sur le lit pour la violer. Il prend ensuite la fuite, non sans lui avoir dérobé son téléphone portable. En état de choc, l’octogénaire parvient à se réfugier chez une voisine avant d'alerter les secours. Et de fournir une description détaillée de son agresseur.

De quoi permettre aux policiers d’interpeller l’individu quelques heures plus tard, alors qu’il se trouvait à proximité du domicile de la victime. L’enquête a été confiée à la police judiciaire des Bouches-du-Rhône.