Une adolescente tuée à Marseille, probable victime collatérale

Une jeune fille de 17 ans a été tuée dans la nuit de jeudi à vendredi à Septèmes-les-Vallons par des tirs qui a priori ne la visaient pas, dernière victime en date d'un début d'été meurtrier à Marseille et dans sa région. En à peine deux semaines, six personnes --cinq hommes et cette jeune fille-- ont été tuées dans des homicides pour la plupart apparemment liés au trafic de stupéfiants.

Le passager avant ciblé par les tirs

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers minuit, les policiers ont été appelés : une voiture avait été criblée de balles à la kalachnikov et au fusil à pompe. Trois passagers étaient à bord de cette voiture. La conductrice et propriétaire du véhicule, une jeune femme de 23 ans, inconnue des services de police, s'en est sortie indemne "mais très choquée". C'est le passager avant, un jeune homme de 21 ans, connu pour stupéfiants et violences qui était ciblé, d’après nos informations. Il a été blessé à l’épaule.

Ce dernier aurait sauté à l’arrière du véhicule ou se trouvait le dernier passager, une jeune fille de 17 ans inconnue des services. L'adolescente aurait alors été la victime collatérale d’une rafale de tirs en pleine tête. Elle est morte sur place. La police judiciaire a été saisie.

Deux hommes cagoulés avec des armes longues

Le passager avant était "clairement visé et très défavorablement connu des services de police", a précisé Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat Alliance dans les Bouches-du-Rhône, évoquant son "pedigree important". Selon lui, ce jeune homme avait rendez-vous hier soir pour récupérer une importante somme d'argent quand les faits ont eu lieu.

Selon les premiers éléments de l'enquête, confiée à la police judiciaire, deux hommes cagoulés ont tiré sur le véhicule avec des armes longues, a précisé le parquet de Marseille, qui s'est saisi de l'affaire au titre de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs).