Un jeune homme grièvement blessé par balles à Vénissieux

Un homme de 20 ans a été grièvement blessé par balles dans la nuit de jeudi à vendredi à Vénissieux, en banlieue de Lyon, et son pronostic vital est toujours engagé, a-t-on appris de sources concordantes.

Les pompiers sont intervenus aux alentours de 01h00 du matin dans un parking du quartier des Minguettes, et la victime a été transportée à l'hôpital en urgence absolue.

Enquête sur un meurtre lié au trafic de stupéfiants

"Son pronostic vital est à cette heure toujours engagé", a indiqué dans l'après-midi le parquet de Lyon à l'AFP. Une enquête du chef de tentative de meurtre en bande organisée a été ouverte.

Aucun suspect n'a été interpellé à ce stade, et les investigations visent désormais à "déterminer les raisons et mobiles de ce passage à l'acte et en identifier les auteurs", ajoute le ministère public.

La victime est connue des services de police, notamment pour détention de stupéfiants, mais "il est difficile de dire si tout cela est lié au trafic de stupéfiants", a affirmé à l'AFP une source proche du dossier.

Dimanche, un homme de 24 ans a été retrouvé mort dans un appartement du centre-ville situé au niveau d'un point de deal. Il présentait deux blessures à la tête et une arme de poing a été découverte près de son corps.