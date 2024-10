Un lycée près de Lyon ciblé par des tirs de mortiers et des jets de pierres

Un lycée de Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, et son personnel ont été visés jeudi matin par des tirs de mortier et des jets de pierres, et une personne a été interpellée, a-t-on appris auprès de la préfecture. Peu avant le début des cours à 8 heures, plusieurs dizaines de jeunes s'en sont pris à la cité scolaire Sembat-Seguin, a dit à l'AFP la préfecture, sans plus de détails.

Des tirs de mortiers "en direction des personnels"

Plusieurs tirs de mortiers ont atteint "la loge et la façade" de l'établissement, d'autres ont été dirigés "en direction des personnels" dont certains ont aussi été "visés par des jets de pierres" à leur arrivée en voiture, ont ajouté les syndicats CGT, FO, SNES et SUD dans un communiqué commun. Une voiture, garée dans une rue jouxtant le lycée, a été incendiée, tout comme "des poubelles et caddies remplis de matières et produits inflammables" devant le portail de l'établissement désormais "hors service", ont-ils ajouté.

"Ces évènements inadmissibles interviennent dans un contexte de tensions grandissantes (...) accentué par la pénurie inédite de moyens humains en cette rentrée", ont-ils dénoncé. Les syndicats ont assuré avoir prévenu le rectorat "à de nombreuses reprises" depuis l'an dernier sur le risque "à très court terme d'incident grave", sans obtenir de réponse. Ce dernier n'était pas joignable jeudi à la mi-journée.