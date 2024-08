Un homme tué à coups de couteau près d'Angers, un suspect interpellé

L'auteur présumé d'un coup de couteau mortel sur un jeune homme de 24 ans décédé lundi à Saint-Sylvain-d'Anjou près d'Angers, a été interpellé et placé en garde à vue, a-t-on appris du parquet d'Angers mardi matin. "Le mis en cause et le conducteur du véhicule qui le transportait" ont été interpellés "très rapidement" après les faits, a déclaré à l'AFP Eric Bouillard, procureur de la République d'Angers, confirmant des informations du quotidien Ouest-France. "Ces deux hommes (âgés de 22 ans pour le principal suspect et de 33 ans pour le conducteur) ont été placés en garde à vue et le sont toujours".

>> LIRE AUSSI -Une femme et sa fille de 11 ans blessées au couteau dans le centre de Londres

"Des plaies au niveau du thorax"

Selon le parquet, peu après 19 heures lundi, trois personnes connaissant la victime ont contacté la gendarmerie après l'avoir retrouvée "semi-consciente" et présentant "des plaies au niveau du thorax". Ces trois personnes se trouvaient avec la victime et un autre homme, dans un logement "situé à proximité du lieu de la découverte", quand les deux protagonistes ont décidé de sortir pour s'expliquer au sujet d'un différend "d'apparence banal".

"Ne les voyant pas revenir", les trois jeunes sont partis à leur recherche et ont découvert la victime encore consciente "qui allait décéder rapidement malgré les premiers soins apportés par les pompiers et le SAMU". L'arme probable du crime, un couteau, a été retrouvée sur les lieux.