Un homme tué lors d'une altercation dans le centre-ville d'Angers

Un homme a été tué et deux autres blessés lors d'une "altercation" dans le centre d'Angers, dans le Maine-et-Loire, dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé à l'AFP le parquet de la ville. "Des violences avec arme ont été commises à Angers (…) peu avant 3 heures" du matin, a indiqué le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard, confirmant une information du quotidien régional Ouest-France.

Une altercation "vraisemblablement" liée au trafic de drogues

"Un homme de 32 ans (a été) touché à au moins deux reprises et (est) décédé sur place", a-t-il ajouté, sans préciser si les blessures avaient été causées par une arme à feu. "Un jeune homme de 23 ans est en garde à vue. Il a été interpellé en possession d'une arme de catégorie B", qui inclut des armes à feu de poing, laquelle "pourrait être l'arme utilisée", a-t-il dit. Deux autres personnes ont été blessées : une "plus légèrement, à la jambe", l'autre "plus grièvement", a ajouté le magistrat.

"Le contexte de cette altercation n'est pas encore précisé". Une source au sein des services de police a affirmé à l'AFP que cet "homicide par arme à feu" a "vraisemblablement (eu lieu) entre acheteur et vendeur de (produits) stupéfiants". L'enquête a été confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale d'Angers "des chefs de meurtre et tentatives de meurtre et détention d'arme de catégorie B", a annoncé Eric Bouillard.