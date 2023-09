Un détenu en garde à vue pour tentative de meurtre après l'agression d'un surveillant

Un détenu du centre pénitentiaire du Val-de-Reuil, dans l'Eure, a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur un surveillant pénitentiaire, a annoncé samedi le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin. Les faits se sont produits vendredi lorsque le détenu de 26 ans, "suivi pour radicalisation", a appelé un surveillant pour un problème de téléphone fixe.

Le détenu purge une peine de 15 ans de prison

Pendant que le surveillant "vérifiait le téléphone, le détenu (...) a tenté de l'étrangler et de lui porter plusieurs coups avec ce qui semble être à ce stade un couteau artisanal", a détaillé le magistrat. "Le surveillant est parvenu à parer les coups et a déclenché son alarme. D'autres surveillants sont intervenus et sont parvenus à maîtriser l'agresseur", a-t-il poursuivi. Arrivé en janvier à Val-de-Reuil, le détenu "purge une peine de 15 ans de prison pour des faits de viol aggravé prononcée par la cour d'assise du Val-de-Marne en 2017", selon le procureur.

Le 12 septembre dernier, le détenu "a aussi écopé d'une peine de 18 mois ferme pour des violences contre des surveillants commises dans un établissement pénitentiaire du nord", a ajouté M. Coutin, précisant que "l'enquête a été confiée à la police judiciaire de Rouen". Le magistrat n'a pas apporté de précisions sur l'état de santé du surveillant.